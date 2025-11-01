Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a küfürlü tepki

Galatasaray maçı için deplasman tribünündeki yerini alan Trabzonsporlu taraftarlar, Uğurcan Çakır'a tepki gösterdi.
KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATLAR YAPILDI
Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi sahaya çıkan Uğurcan Çakır'a küfürlü tezahüratlarda bulundu.
SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU
Trabzonspor'da uzun yıllar forma giyen ve kaptanlık yapan Uğurcan Çakır'a yönelik bu tepki sosyal medyada çok konuşuldu.
TARAFTARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Bu arada Uğurcan Çakır, UltrAslan tribünü önüne giderek taraftar grubuyla fotoğraf çektirdi.
'UĞURCAN ÇAKIR'LI DOLAR GETİRDİLER
Öte yandan RAMS Park'a gelen bir Trabzonspor taraftarının, üstünde Uğurcan Çakır fotoğrafı bulunan dolarlar getirmesi dikkat çekti.
TRABZONSPOR KULÜBESİNE GİTTİ
Ayrıca Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, maç başlamadan önce Trabzonspor yedek kulübesine giderek herkesle tokalaştı.
UĞURCAN ÇAKIR İÇİN ÖZEL MAÇ
Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, kaptanlığını yaptığı eski takımı Trabzonspor'a karşı ilk kez forma giydi.
Süper Lig'in ilk 4 haftasında bordo-mavili formayı giyen Uğurcan, eylül ayı başında sarı-kırmızılı takıma yaklaşık 30 milyon euro bonservisle transfer oldu. Tecrübeli file bekçisi, ilk kez eski takımına karşı mücadele etti.
