Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.
Başakşehir, 34. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
48. dakikada Eren Elmalı'nın kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı. Edin Visca, attığı şık golle farkı tekrar 1'e indirdi.
Lucas Lima, 79. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.
Başakşehir, ligi 62 puanla 5. sırada tamamladı. Trabzonspor ise 51 puanda kaldı ve sezonu 6. sırada bitirdi.
Trabzonspor için 2022/23 futbol sezonu bu maçla sona erdi. Başakşehir ise pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finaliyle sezonu tamamlayacak.
TRABZONSPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor, geçen hafta 5-1 kazandığı Corendon Alanyaspor maçının 11'ine göre sakatlıklar nedeniyle 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.
Bordo-mavili takımda, Gbamin, Uğurcan Çakır, Bartra, Gomez, Yusuf Yazıcı, Denswil ve Bakasetas sakatlıkları bulunduğu için kadroda yer almadı. Gaziantep FK'den kiralık alınan Markovic ve Siopis'e ise izin verildi.
Teknik direktör Nenad Bjelica sakatlıkların çokluğu nedeniyle, geçen hafta 5-1 kazandığı Corendon Alanyaspor maçının 11'ine göre 5 farklı oyuncuya görev verdi.
Bjelica, geçen maça göre ilk 11'de sağ bekte görev alan Larsen yerine Serkan Asan'a, orta sahada görev alan Siopis yerine Doğucan Haspolat'a, Bakasetas yerine Bardhi'ye, takımdan ayrılan Hamsik yerine Emirhan Zaman'a ve Trezeguet yerine de Arif Boşluk'a forma şansı verdi.
Kaleyi Muhammet Taha Tepe'ye emanet eden Bjelica, geri dörtlüyü Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş ve Eren Elmalı'dan oluşturdu. Orta sahada Doğucan Haspolat, Bardhi, Emirhan Zaman, Visca ve Arif Boşluk'u görevlendiren Hırvat teknik direktör, ileri uçta Umut Bozok tercihini değiştirmedi.
TRABZON ALTYAPISINDAN 6 GENÇ KULÜBEDE
Trabzonspor'da sakatlıklar ve özel izinler nedeniyle yedek kulübesinde çok sayıda genç oyuncu oturdu. Teknik direktör Nenad Bjelica, alt yapıdan Hakan Aydın (20), Salih Malkoçoğlu (18), Abdurrahman Bayram (18), Engin Yıldırım (18), Ali Yılmaz (19) ve Oğuzhan Yılmaz'ı (16) yedek kadroya dahil etti.
Corendon Alanyaspor galibiyetiyle bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, Medipol Başakşehir deplasmanında kazanarak ligi 5. sırada bitirmeyi hedefliyor.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Visca'nın sert şutunda top savunmaya çarparak taca çıktı.
17. dakikada bu kez ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Biglia'nın pasında topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Keny'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci ayaklarıyla çıkardı.
34. dakikada ev sahibi ekibi öne geçiren gol Deniz Türüç'ün ayağından geldi. Januzaj'ın uzun pasında ceza sahası yayı önünde topu iyi kontrol edip sol ayağıyla sert vuran bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Serbest vuruşta Deniz Türüç'ün ceza sahasına kavisli gönderdiği topu Eren Elmalı ters bir vuruş yaparak kendi kalesine gönderdi: 2-0.
54. dakikada soldan ceza alanına giren Figueiredo, kale alanına ortaladı. Savunmaya çarptıktan sonra üst direkten oyun alanına dönen topa müsait durumdaki Januzaj vurdu ancak meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
62. dakikada Trabzonspor farkı bire indirdi. Sağ kenardan ceza sahasına gönderilen top savunmadan döndü. Topu önünde bulan ve rakibini çalımlayan Visca'nın sol ayağıyla sert vuruşunda top sağ köşeden ağlarla buluştu: 2-1.
67. dakikada yayın gerisinde topla buluşan Deniz Türüç, sol ayağının üstüyle sol köşeye falsolu ve sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.
79. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkaran golü attı. Ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Lima'nın, sol ayağının üstüyle sol uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak direk dibinden filelerle buluştu: 3-1.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Bahattin Şimşek, Erdem Bayık, Kamil Çetin
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Touba (Dk. 66 Shaocong), Duarte, Lima, Biglia (Dk. 86 Batuhan Çelik), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk. 76 Karzev), Januzaj (Dk. 86 Berkay Aydoğmuş), Figueiredo (Dk. 66 Serdar Gürler), Keny
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan (Dk. 86 Engin Yıldırım), Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Eren Elmalı (Dk. 86 Salih Malkoçoğlu), Doğucan Haspolat (Dk. 46 Larsen), Bardhi, Emirhan Zaman (Dk. 74 Dorukhan Toköz), Visca (Dk. 90+1 Oğuzhan Yılmaz), Arif Boşluk, Umut Bozok
Goller: Dk. 34 Deniz Türüç, Dk. 48 Eren Elmalı (Kendi kalesine), Dk. 79 Lima (Medipol Başakşehir), Dk. 62 Visca (Trabzonspor)
Başakşehir, 34. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
48. dakikada Eren Elmalı'nın kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı. Edin Visca, attığı şık golle farkı tekrar 1'e indirdi.
Lucas Lima, 79. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.
Başakşehir, ligi 62 puanla 5. sırada tamamladı. Trabzonspor ise 51 puanda kaldı ve sezonu 6. sırada bitirdi.
Trabzonspor için 2022/23 futbol sezonu bu maçla sona erdi. Başakşehir ise pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finaliyle sezonu tamamlayacak.
TRABZONSPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor, geçen hafta 5-1 kazandığı Corendon Alanyaspor maçının 11'ine göre sakatlıklar nedeniyle 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.
Bordo-mavili takımda, Gbamin, Uğurcan Çakır, Bartra, Gomez, Yusuf Yazıcı, Denswil ve Bakasetas sakatlıkları bulunduğu için kadroda yer almadı. Gaziantep FK'den kiralık alınan Markovic ve Siopis'e ise izin verildi.
Teknik direktör Nenad Bjelica sakatlıkların çokluğu nedeniyle, geçen hafta 5-1 kazandığı Corendon Alanyaspor maçının 11'ine göre 5 farklı oyuncuya görev verdi.
Bjelica, geçen maça göre ilk 11'de sağ bekte görev alan Larsen yerine Serkan Asan'a, orta sahada görev alan Siopis yerine Doğucan Haspolat'a, Bakasetas yerine Bardhi'ye, takımdan ayrılan Hamsik yerine Emirhan Zaman'a ve Trezeguet yerine de Arif Boşluk'a forma şansı verdi.
Kaleyi Muhammet Taha Tepe'ye emanet eden Bjelica, geri dörtlüyü Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş ve Eren Elmalı'dan oluşturdu. Orta sahada Doğucan Haspolat, Bardhi, Emirhan Zaman, Visca ve Arif Boşluk'u görevlendiren Hırvat teknik direktör, ileri uçta Umut Bozok tercihini değiştirmedi.
TRABZON ALTYAPISINDAN 6 GENÇ KULÜBEDE
Trabzonspor'da sakatlıklar ve özel izinler nedeniyle yedek kulübesinde çok sayıda genç oyuncu oturdu. Teknik direktör Nenad Bjelica, alt yapıdan Hakan Aydın (20), Salih Malkoçoğlu (18), Abdurrahman Bayram (18), Engin Yıldırım (18), Ali Yılmaz (19) ve Oğuzhan Yılmaz'ı (16) yedek kadroya dahil etti.
Corendon Alanyaspor galibiyetiyle bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, Medipol Başakşehir deplasmanında kazanarak ligi 5. sırada bitirmeyi hedefliyor.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Visca'nın sert şutunda top savunmaya çarparak taca çıktı.
17. dakikada bu kez ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Biglia'nın pasında topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Keny'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci ayaklarıyla çıkardı.
34. dakikada ev sahibi ekibi öne geçiren gol Deniz Türüç'ün ayağından geldi. Januzaj'ın uzun pasında ceza sahası yayı önünde topu iyi kontrol edip sol ayağıyla sert vuran bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Serbest vuruşta Deniz Türüç'ün ceza sahasına kavisli gönderdiği topu Eren Elmalı ters bir vuruş yaparak kendi kalesine gönderdi: 2-0.
54. dakikada soldan ceza alanına giren Figueiredo, kale alanına ortaladı. Savunmaya çarptıktan sonra üst direkten oyun alanına dönen topa müsait durumdaki Januzaj vurdu ancak meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
62. dakikada Trabzonspor farkı bire indirdi. Sağ kenardan ceza sahasına gönderilen top savunmadan döndü. Topu önünde bulan ve rakibini çalımlayan Visca'nın sol ayağıyla sert vuruşunda top sağ köşeden ağlarla buluştu: 2-1.
67. dakikada yayın gerisinde topla buluşan Deniz Türüç, sol ayağının üstüyle sol köşeye falsolu ve sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.
79. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkaran golü attı. Ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Lima'nın, sol ayağının üstüyle sol uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak direk dibinden filelerle buluştu: 3-1.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Bahattin Şimşek, Erdem Bayık, Kamil Çetin
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Touba (Dk. 66 Shaocong), Duarte, Lima, Biglia (Dk. 86 Batuhan Çelik), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk. 76 Karzev), Januzaj (Dk. 86 Berkay Aydoğmuş), Figueiredo (Dk. 66 Serdar Gürler), Keny
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan (Dk. 86 Engin Yıldırım), Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Eren Elmalı (Dk. 86 Salih Malkoçoğlu), Doğucan Haspolat (Dk. 46 Larsen), Bardhi, Emirhan Zaman (Dk. 74 Dorukhan Toköz), Visca (Dk. 90+1 Oğuzhan Yılmaz), Arif Boşluk, Umut Bozok
Goller: Dk. 34 Deniz Türüç, Dk. 48 Eren Elmalı (Kendi kalesine), Dk. 79 Lima (Medipol Başakşehir), Dk. 62 Visca (Trabzonspor)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ