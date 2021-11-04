Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak lider Trabzonspor, hem galip gelerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak hem de namağlup unvanını korumak istiyor.



Bordo-mavililer, geride kalan 11 haftalık bölümde rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı ve ligin tek namağlup takımı olarak zirvede yer aldı.



Karadeniz ekibi, 8 galibiyet, 3 beraberlikle ligde hiçbir rakibine 3 puan şansı tanımadı.



Ligde 241 gündür kaybetmiyor



Trabzonspor, ligde 241 gündür yenilgi yüzü görmedi.



Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 23 maçta yenilmedi.



Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.



Eksik oyuncular



Trabzonspor'da Gervinho ve Peres sakatlıkları, Edgar da kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.



Kasık ağrısı bulunan Cornelius'un durumu ise son kontrollerin ardından netlik kazanacak.



Yolculuk Cuma günü



Bordo-mavili ekip, Beşiktaş maçı için Cuma günü İstanbul'a gidecek.



Karadeniz ekibi, Cuma günü sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, saat 16.30'da özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.





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