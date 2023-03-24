Trabzonspor, Orhan Ak yönetiminde çalışıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenör Orhan Ak yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve aktivasyon çalışması gerçekleştirdi.



Sürat çalışması ile devam eden antrenman, yarı alan maçıyla tamamlandı.



Trabzonspor, 25 Mart Cumartesi günü yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam edecek.





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