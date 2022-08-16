Trabzonspor, Naci Ünüvar'ı gözüne kestirdi!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir gelişme daha yaşandı.Bordo Mavililer Ajax'a gönderdiği Ahmetcan Kaplan transferi sonrası Hollanda ekibi ile iyi ilişkiler kurmayı başardı.Ajax ile temaslarına devam eden Bordo Mavililer Hollanda asıllı Türk oyuncu Naci Ünüvar'a talip olurken Holllanda ekibiyle görüşme gerçekleştirdi.Oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, transfer için Stefano Denswil'i de devreye soktu.Orta sahanın her bölgesi ve sol kenarda forma giyebilen Naci Ünüvar ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği gelen bilgiler arasında.Trabzonspor'un kısa süre içerisinde resmi adımlar atması bekleniyor.Bordo Mavililerin gündeminde yer alan Naci, geçtiimiz aylarda Denswil'in davetlisi olarak Trabzon'a gelmişti. (