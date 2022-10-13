GEDSON TEMPO ARTIRDI

HÜCUMA SIK SIK ÇIKACAK

BU SEZON 1 ASİST ÜRETTİ

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. 16 Ekim'de Vodafone Park'ta oynanacak maç öncesi siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Gedson Fernandes tempo artırmaya başladı.Siyah-beyazlıların Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, Trabzonspor maçında başarılı bir grafik çizmek için kolları sıvadı. Gedson Fernandes, Trabzonspor maçında farklı bir görev de üstlenecek.Teknik direktör Valerien Ismael, dev maçta 11'de başlatmayı düşündüğü Gedson'dan sık sık hücum hattına çıkmasını ve skor aramasını istedi.Gedson, Fransız çalıştırıcının planına sadık kalacak. Gedson bu sezon 9 maçta 699 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.