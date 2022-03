ABDULLAH AVCI'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

AVCI'NIN 61. MAÇI

TOMAS'IN İLK MAÇI

İLK TEHLİKE TRABZONSPOR'DAN

ABDÜLKADİR ISKALADI!

UĞURCAN SAHNEDE

NWAKAEME KAÇIRDI!

AHMETCAN ÇİZGİDEN ÇIKARDI

GÖZTEPE GOLÜ BULDU

UĞURCAN ÇAKIR CEZALI

TRABZON'DAN HEMEN CEVAP

TRABZONSPOR, 37'DE ÖNE GEÇTİ

GÖZTEPE DEVRE BİTMEDEN EŞİTLİĞİ YAKALADI

ABDULLAH AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

DEĞİŞİKLİKLER MEYVESİNİ HEMEN VERDİ

FARK İKİYE ÇIKTI

GOLLER SONRASI TEMPO DÜŞTÜ

ORTA SAHA MÜCADELESİ DÖNDÜ

VISCA 5. GOLE YAKLAŞTI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ldier Trabzonspor, Göztepe ile karşı karşıya geldi.Akyazı'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 4-2'lik skorla kazanmayı başardı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Anthony Nwakaeme, 37 ve 53. dakikalarda Abdülkadir Ömür ve 49. dakikada Djaniny kaydetti. Konuk ekip Göztepe'nin golleri ise 31. dakikada Halil Akbunar ve 43. dakikada Soner Aydoğdu'dan geldi.Alınan bu sonuçla birlikte Trabzonspor, ligde puanını 70'e çıkardı. Bordo-mavililer ayrıca ligdeki yenilmezlik serisini de 13 maça çıkardı. Göztepe ise 27 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe ise kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.Trabzonspor, geçen hafta Fenerbahçe ile oynadığı maçın başlangıç 11'ine göre iki farklı oyuncuyla sahaya çıktı.Teknik direktör Abdullah Avcı, cezalı Puchacz'ın yerine Norveçli oyuncu Trondsen'i oynatırken, Bakasetas'ı yedek kulübüne çekip, bu futbolcunun yerine Berat Özdemir'e görev verdi. Genç futbolcu, ikinci yarının başında oyundan çıktı. Bakasetas ise 75. dakikada Abdülkadir Ömür'ün yerine oyuna dahil oldu.En son ligin 19. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında 11'de yer alan Trondsen, 9 lig maçı sonrası ilk 11'de sahaya çıkarak forma giydi.Karadeniz ekibinde, Hamsik, Vitor Hugo ve Puchacz olmak üzere 3 oyuncu kadroda yer almadı. Sakatlığının ardından son 2 antrenmana katılan Dorukhan Toköz ise 2 maç aradan sonraya kadroya dahil edildi. Dorukhan, karşılaşmanın 46. dakikasında oyuna dahil oldu.Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 61. lig maçına çıktı.Geçen sezon ligin 8. haftasında anlaşılan Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, 60 lig karşılaşmasında 38 galibiyet, 18 beraberlik alırken, sadece 4 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Göztepe, teknik direktör Stjepan Tomas ile ilk maçına çıktı.Hafta içinde teknik direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayıran sarı-kırmızılar, yerine getirilen Stjepan Tomas idaresindeki ilk müsabakasını Trabzon deplasmanında oynadı.İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı Atınç Nukan ile Marko Mihojevic ve François Moubandje takımda yer almadı.Karşılaşmadaki ilk tehlikeli akın ev sahibi Trabzonspor'dan geldi. 6. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahasında toplu buluşan Abdülkadir Ömür'e Gztepe savunması rahat bir vuruş yapma imkanı vermedi. Pozisyonda yerde kalan Abdülkadir için Trabzonsporlu futbolcular ve taraftarlar bir an hakeme baktı, hakem Ali Şansalan oyunu sürdürdü.Trabzonspor, 14. dakikada yine tehlikeli oldu. Soner'in hatalı geri pasını alan Cornelius, ceza sahasındaki Abdülkadir'i gördü. Genç futbolcu, şık bir vuruş yapmak istedi ancak topa ıska geçti.Trabzonspor'da, 23. dakikada sahneye Uğurcan Çakır çıktı. Milli kaleci, Göztepe'nin kullandığı kornerde ceza sahası içinde yakın mesafeden kafa vuruşunu harika bir refleksi kurtardı.Uğurcan'ın kurtarışından bir dakika sonra ise bu kez Trabzonspor gole yaklaştı. Visca'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Nwakaeme'nin vuruşunu İrfan Can çıkardı.26. dakikada Göztepe etkili geldi. Bu dakikada Wilker'ın ceza sahası içinden kafa vuruşunu Trabzonspor'un genç futbolcusu Ahmetcan çizgiden çıkardı.31. dakikada Göztepe'de Halil Akbunar, savunmanın arkasına sarktı ve kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Halil, yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Trabzonsporlu futbolcular, Halil'in topu alırken Denswill'e faul yaptığını yönünde hakem Ali Şansalan'a itirazda bulundu. Ali Şansalan VAR'ı dinledikten sonra kararını değiştirmedi ve gol geçerli sayıldı.Golün ardından hakeme itirazda bulunan Göztepeli Aytaç Kara ve Trabzonsporlu Uğurcan Çakır sarı kart gördü. Uğurcan Çakır, bu sarı kartla gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.Trabzonspor, Göztepe'nin golüne hemen cevap verdi. Santra sonrası rakip ceza yayı çevresinde topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşu ağlarla buluştu. Yıldız futbolcu, bu golüyle bu sezonki 11. golüne ulaştı. Nwakame ayrıca bu sezon 9 asist yaptı.Trabzonspor, karşılaşmanın 37. dakikasında 2-1 öne geçti. Gelişen kontra atakta topu alan Visca ceza sahasına kadar topu sürdükten sonra yanındaki Abdülkadir Ömür'ü gördü. Genç futbolcu, boş pozisyonda topu ağlara gönderdi ve takımını öne taşıdı. Abdülkadir, bu maçtaki golüyle Göztepe'ye karşı son 5 lig maçının 4'ünde bir gole katkı sağlamış oldu.Göztepe, 43. dakikada Soner Aydoğdu ile eşitliği yakaladı. Soldan ceza sahasına giren Halil'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Soner'in vuruşu Uğurcan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.İlk yarıda başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gitti.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ikinci yarı başlarken, 3 oyuncu birden değiştirdi. Bordo-mavililerde; Dorukhan Toköz, Yusuf Erdoğan ve Jorge Djaniny oyuna girerken; Berat Özdemir, Anders Trondsen ve Andreas Cornelius kenara geldi.Trabzonspor'da ikinci yarının başına oyuna dahil olan Djaniny 49. dakikada takımını bir kez daha öne geçirdi. Djaniny, Nwakaeme'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ve İrfan Can'dan sıyrılarak topu ağlarla buluşturdu.Trabzonspor, 53. dakikada Abdülkadir Ömür ile skoru 4-2'ye getirdi. Ceza sahasında Abdülkadir'in pasıyla buluşan Visca, ceza yayına kaçan Abdülkadir'i topla buluştu. Genç oyuncu düzgün bir vuruş yaptı ve takımını iki farklı öne geçirdi.Trabzonspor'un, ikinci yarının başında arka arkaya bulduğu gollerin ardından karşılaşmada tempo düştü. Bordo-mavililer, vites düşürürken, Göztepe'nin de hücum girişimleri zayıf kaldı.İkinci yarının ortalarından itibaren, Trabzonspor hızını keserken, karşılaşma orta saha mücadelesi şeklinde geçti.Trabzonspor'da iki gol atan Abdülkadir Ömür, 75. dakikada yerini Bakasetas'a bırakırken, bordo-mavililer, bir dakika sonra 5. gole çok yaklaştı. Rakip ceza sahası önünde topla buluşan Visca'nın ayağının dışıyla yaptığı vuruş yandan dışarıya gitti.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.14. dakikada Cornelius'un pasında ceza alanı sağ çaprazında Nwakaeme'nin şutunda, top üsten auta çıktı.21. dakikada Nwakaeme'nin aşırtma pasında topla buluşan Cornelius'un dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'da kaldı.23. dakikada sol taraftan yapılan ortada, ceza alanı içindeki kalabalıkta son olarak Berkan Emir'in yakın mesafeden kafa şutunda, kaleci Uğurcan Çakır büyük bir tehlikeyi önledi.24. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kalan Nwakame'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü.27. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde Arslanagic'in kafa vuruşunda, çizgi önünde Ahmetcan Kaplan tehlikeyi uzaklaştırdı.31. dakikada savunmada Berkan Emir'in pasında, Denswil'den sıyrılarak sol taraftan ceza alanına giren Halil Akbunar, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. VAR üzerinden Denswil'e faul yapılıp yapılmadığı incelenen pozisyonda, gol kararı verildi: 0-1.34. dakikada Trabzonspor eşitliği sağladı. Cornelius'un pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Nwakaeme'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan filelere gitti: 1-1.37. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta alandan kaptığı topla ceza alanına hareketlenen Visca, meşin yuvarlığı Abdülkadir Ömür'ün önüne bıraktı. Bu futbolcu da topu dokunarak filelere gönderdi: 2-1.43. dakikada bu kez konuk takım eşitliği sağladı. Berkan Emir'in soldan pası sonrası ceza alanı içinde Soner Aydoğdu'nun vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 2-2.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.49. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Nwakaeme'nin uzun pasında, savunmada Angel'in hatasıyla topu önünde bulan Djaniny, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçerek topu filelere gönderdi: 3-2.54. dakikada bordo-mavili ekip farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın pasıyla ceza alanı içinde uygun durumda topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-2.76. dakikada Nwakaeme'nin pasına hareketlenen Visca'nın ceza alanı ön çizgisinden şutunda, top az farkla yandan auta gitti.90. dakikada Djaniny'in ceza alanı hemen dışından şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat yatarak tehlikeyi önledi.90+2. dakikada Lourency'nin soldan içeriye doğru çıkardığı pasta oluşan karambolde, çizgi üzerinde Ahmetcan Kaplan topu uzaklaştırdı.Trabzonspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.Medical ParkAli Şansalan, Kemal Yılmaz, Yusuf BozdoğanUğurcan Çakır, Peres, Ahmetcan Kaplan, Denswil, Trondsen (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Berat Özdemir (Dk. 46 Dorukhan Toköz), Siopis, Abdülkadir Ömür (Dk. 75 Bakasetas), Visca, Nwakaeme (Dk. 82 Kouassi), Cornelius (Dk. 46 Djaniny)İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Angel, Berkan Emir, Obinna, Aytaç Kara (Dk. 64 Tijanic), Soner Aydoğdu (Dk. 78 Yalçın Kayan), Halil Akbunar (Dk. 89 Lourency), Ndiaye, Di Santo (Dk. 78 Jahovic)Dk. 31 Halil Akbunar, Dk. 43 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 34 Nwakame, Dk. 37 ve 54 Abdülkadir Ömür, Dk. 48 Djaniny (Trabzonspor)Dk. 33 Uğurcan Çakır, Dk. 45 Nwakaeme (Trabzonspor) Dk. 33 Aytaç Kara, Dk. 83 Berkan Emir, Dk. 87 Halil Akbunar (Göztepe)