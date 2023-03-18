Trabzonspor küme mi düştü? Statü ne diyor

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. ve son haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Ahmet Suat Özyazıcı Stadı'nda oynanan müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.
Trabzonspor kadın futbol takımı böylelikle 10 takımlı ligi 17 puan toplayarak 8. sırada bitirdi.
Buna göre Trabzonspor, 27-30 Mart tarihlerinde oynanacak play-out karşılaşmasına çıkacak. (61saat)
Trabzonspor kadın futbol takımı böylelikle 10 takımlı ligi 17 puan toplayarak 8. sırada bitirdi.
Buna göre Trabzonspor, 27-30 Mart tarihlerinde oynanacak play-out karşılaşmasına çıkacak. (61saat)
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