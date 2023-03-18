Trabzonspor küme mi düştü? Statü ne diyor

Trabzonspor Kadın futbol takımı zor günlerden geçiyor. Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan bordo mavililer normal sezonu küme düşme potasında tamamladı. İşte detaylar...

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor küme mi düştü? Statü ne diyor
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18 Mart 2023 17:02
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. ve son haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Ahmet Suat Özyazıcı Stadı'nda oynanan müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.

Trabzonspor kadın futbol takımı böylelikle 10 takımlı ligi 17 puan toplayarak 8. sırada bitirdi.

Buna göre Trabzonspor, 27-30 Mart tarihlerinde oynanacak play-out karşılaşmasına çıkacak. (61saat)

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