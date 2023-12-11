Trabzonspor: ''Kınamıyoruz, lanetliyoruz!''

Trabzonspor Kulübü, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor: ''Kınamıyoruz, lanetliyoruz!''
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11 Aralık 2023 23:42
Trabzonspor Kulübü, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, ''saldırıyı lanetliyoruz'' başlığı kullanıldı.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama;

''Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı kınamaktan öte lanetliyoruz!"

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