Trabzonspor: ''Kınamıyoruz, lanetliyoruz!''

Trabzonspor Kulübü, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, ''saldırıyı lanetliyoruz'' başlığı kullanıldı.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama;
''Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı kınamaktan öte lanetliyoruz!"
Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, ''saldırıyı lanetliyoruz'' başlığı kullanıldı.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama;
''Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı kınamaktan öte lanetliyoruz!"
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