Trabzonspor - Karagümrük: Muhtemel 11

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Karagümrük'ü ağırlıyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Karagümrük: Muhtemel 11
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22 Mayıs 2023 03:40
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor, ligde 48 puanla 8. sırada, Fatih Karagümrük ise 44 puanla 9. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük 4-1 kazanmıştı.

Eksikler

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün sakatlığı bulunuyor. Denswil'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Eren Elmalı ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Karagümrük'te ise cezalı olan Baniya, sakat olan Ricci, Efe Mızrakçı ve Emir Tintiş Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor
Uğurcan, Larsen, Bartra, Hüseyin, Arif, Siopis, Hamsik, Visca, Bakasetas, Trezeguet, Umut

Karagümrük
Batuhan, Biraschi, Dresevic, Salih Dursun, Levent Mercan, Ozdoev, Shukurov, Feghouli, Borini, Lobjanidze, Diagne

8. kez karşı karşıya

Trabzonspor ile Karagümrük Süper Lig'de bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi.

Trabzonspor bu karşılaşmaların 5'indan galibiyet çıkarırken Karagümrük ise 1 kez 3 puan almayı başardı, 1 maç ise berabere sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 11 gol kaydederken Karagümrük 6 golle rakibine cevap verdi.

Bjelica ikinci galibiyetin peşinde

Trabzonspor'un hocası Nenad Bjelica, takımının başında çıktığı ikinci iç saha maçında galibiyet hedefliyor.

Hırvat teknik adam bugüne kadar 4 Süper Lig maçında Trabzonspor'un başında sahaya çıkarken deplasmanda oynanan 3 maçta galibiyet elde edememişti. Bjelica Trabzonspor'un başında Şenol Güneş Kompleksi'nde çıktığı ilk maçta Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etmişti.

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