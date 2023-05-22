Trabzonspor - Karagümrük: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.
Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor, ligde 48 puanla 8. sırada, Fatih Karagümrük ise 44 puanla 9. sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük 4-1 kazanmıştı.
Eksikler
Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün sakatlığı bulunuyor. Denswil'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Eren Elmalı ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Karagümrük'te ise cezalı olan Baniya, sakat olan Ricci, Efe Mızrakçı ve Emir Tintiş Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor
Uğurcan, Larsen, Bartra, Hüseyin, Arif, Siopis, Hamsik, Visca, Bakasetas, Trezeguet, Umut
Karagümrük
Batuhan, Biraschi, Dresevic, Salih Dursun, Levent Mercan, Ozdoev, Shukurov, Feghouli, Borini, Lobjanidze, Diagne
8. kez karşı karşıya
Trabzonspor ile Karagümrük Süper Lig'de bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi.
Trabzonspor bu karşılaşmaların 5'indan galibiyet çıkarırken Karagümrük ise 1 kez 3 puan almayı başardı, 1 maç ise berabere sonuçlandı.
Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 11 gol kaydederken Karagümrük 6 golle rakibine cevap verdi.
Bjelica ikinci galibiyetin peşinde
Trabzonspor'un hocası Nenad Bjelica, takımının başında çıktığı ikinci iç saha maçında galibiyet hedefliyor.
Hırvat teknik adam bugüne kadar 4 Süper Lig maçında Trabzonspor'un başında sahaya çıkarken deplasmanda oynanan 3 maçta galibiyet elde edememişti. Bjelica Trabzonspor'un başında Şenol Güneş Kompleksi'nde çıktığı ilk maçta Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etmişti.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.
Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor, ligde 48 puanla 8. sırada, Fatih Karagümrük ise 44 puanla 9. sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük 4-1 kazanmıştı.
Eksikler
Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün sakatlığı bulunuyor. Denswil'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Eren Elmalı ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Karagümrük'te ise cezalı olan Baniya, sakat olan Ricci, Efe Mızrakçı ve Emir Tintiş Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor
Uğurcan, Larsen, Bartra, Hüseyin, Arif, Siopis, Hamsik, Visca, Bakasetas, Trezeguet, Umut
Karagümrük
Batuhan, Biraschi, Dresevic, Salih Dursun, Levent Mercan, Ozdoev, Shukurov, Feghouli, Borini, Lobjanidze, Diagne
8. kez karşı karşıya
Trabzonspor ile Karagümrük Süper Lig'de bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi.
Trabzonspor bu karşılaşmaların 5'indan galibiyet çıkarırken Karagümrük ise 1 kez 3 puan almayı başardı, 1 maç ise berabere sonuçlandı.
Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 11 gol kaydederken Karagümrük 6 golle rakibine cevap verdi.
Bjelica ikinci galibiyetin peşinde
Trabzonspor'un hocası Nenad Bjelica, takımının başında çıktığı ikinci iç saha maçında galibiyet hedefliyor.
Hırvat teknik adam bugüne kadar 4 Süper Lig maçında Trabzonspor'un başında sahaya çıkarken deplasmanda oynanan 3 maçta galibiyet elde edememişti. Bjelica Trabzonspor'un başında Şenol Güneş Kompleksi'nde çıktığı ilk maçta Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etmişti.