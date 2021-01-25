Trabzonspor, Joao Pereira'yı gönderdi!

Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesh etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Joao Pereira'yı gönderdi!
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25 Ocak 2021 16:06
Trabzonspor, Joao Pereira ile yollarını ayırdığını KAP'a bildirdi.

İşte Trabzonspor'un yaptığı açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Joao Pereira nın, 01.06.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden, oyuncunun sezon sonuna kadar olan hak edişleri, ay bazında, kulübümüz tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."

TEŞEKKÜR PLAKETİ, TELKARİ VE FORMA VERİLDİ

Trabzonspor, sözleşmesi feshedilen Pereira'ya oğlu Gabriel adına hazırlanan 47 numaralı formayı ve eşi Natacha Esmail için Trabzon'a özgü telkâri hediye etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda 3,5 yıldır futbol oynayan ve son dönemde kaptanlık görevini üstlenen Joao Pereira ile karşılıklı olarak sonlandırılan sözleşmenin ardından kendisine teşekkür plaketi verildi." denildi.



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