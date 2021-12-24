Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, 27. randevuda

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Geride kalan 26 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 10-8 üstünlüğü bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, 27. randevuda
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24 Aralık 2021 18:11
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Cumartesi günü Trabzon'da yapacakları maçla ligde 27. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 26 maçın 10'unda Trabzonspor, 8'inde Medipol Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 40 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.

Trabzon'da oynanan maçlarda denge

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 13 maçta her iki takımda 4'er galibiyet aldı. 5 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sahasındaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 3-2'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra evindeki son 6 maçta galip gelemeyerek 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.


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