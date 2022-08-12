Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 1-0'lık skorla kazandı.



Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Abdülkadir Ömür, ceza sahası dışından attığı şut ile kaydetti.



Bordo mavili ekibin, 32. dakikada Andreas Cornelius ile bulduğu gol ise VAR incelemesi sonrası ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.



EDIN VISCA'NIN KOLU KIRILDI



Trabzonspor'un sol kolundan sakatlanan oyuncusu Edin Visca'nın humerus kemiğinde kırık meydana geldiği bildirildi. Karşılaşmanın 40. dakikasında sakatlandıktan sonra Boşnak futbolcu, ambulans ile Medical Park Yıldızlı Hastanesi'ne getirildi.



Burada yapılan kontrollerinde oyuncunun sol humerus kemiğinde kırık tespit edildi. Oyuncunun, yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.



TRABZONSPOR İKİDE İKİ İLE BAŞLADI



İlk hafta maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden son şampiyon Trabzonspor, bu sonuçla birlikte lige ikide iki ile başladı.



İlk haftayı 'BAY' geçen Atakaş Hatayspor ise sezonun ilk maçında puanla tanışamadı.



TRABZONSPOR'UN ROTASI DEVLER LİGİ



Trabzonspor, Kopenhag ile 16 Ağustos 22.00'de UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçına deplasmanda çıkacak. Ardından Antalyaspor ile ligde karşılaşacak.



Atakaş Hatayspor ise sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.



ABDULLAH AVCI'DAN 11'DE 2 ROTASYON



Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Trabzonspor, ligin ilk haftasında deplasmanda 2-0 yendiği İstanbulspor maçı 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, stoperde Dorukhan Toköz'ün yerine Stefano Denswil'e, orta alanda ise Abdülkadir Ömür'ün yerine Doğucan Haspolat'ı sahaya sürdü. Sezon başında Kasımpaşa'dan kadroya dahil edilen Doğucan, yeni takımında ilk kez 11'de görev aldı.



Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Marek Hamsik, yeni transfer Enis Bardhi ve gıda zehirlenmesi geçiren Dorukhan Toköz olmak üzere 5 futbolcu takımda yer almadı.



DORUKHAN MAÇ LİSTESİNDEN ÇIKARILDI



Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, maç saatinde gıda zehirlenmesi yaşadı. Midesinde rahatsızlık hisseden ve bunu sağlık ekibiyle paylaşan Dorukhan Toköz'ün yapılan kontrolünde gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edildi.



Bordo-mavili futbolcu, bunun üzerine maç listesinden çıkartılarak tedaviye alındı.



103 GÜN SONRA EVİNDE



Trabzonspor, 103 gün sonra stadında taraftarının önüne çıktı.



Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 35. haftasında sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından ilk kez taraftarı ile buluştu.



Karadeniz ekibi, şampiyonluk sonrasında taraftarların sahaya girmesiyle bakıma alınan stattaki yeni zemininde ilk karşılaşmasını oynadı.



Trabzonspor taraftarları da karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 41 bin kişilik stadın satışa çıkarılan biletlerini tüketen taraftarlar, stadı doldurdu.



ERCE'NİN İLK MAÇI ESKİ TAKIMINA KARŞI



Trabzonspor'da sezon başında Atakaş Hatayspor'a transfer olan Erce Kardeşler, ilk maçını eski takımına karşı oynadı.



Maça ilk 11'de başlayan genç kaleci, maç öncesi eski takım arkadaşlarıyla da sarılarak hasret giderdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Larsen'in sağdan yerden ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Bakasetas'ın şutunda, top yandan auta gitti.

13. dakikada sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Trezeguet'in şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

18. dakikada Riberio'nun derinlemesine pasında, ceza alanında El Kaabi'nin röveşata vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır büyük bir tehlikeyi önledi.

20. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe atışında, kaleci Erce Kardeşler'in elinden kaçırdığı topa son olarak Trezeguet vurdu. Ancak Erce, yatarak topa sahip oldu.

29. dakikada Visca'nın araya girerek kaptığı top ile Cornelius'u buluşturdu. Ceza alanı içinde kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kalan bu futbolcu, meşin yuvarlağa vurmakta gecikince Erce, tehlikeyi yatarak uzaklaştırdı.

32. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında, savunmadan seken topu yakın mesafeden Cornelius, kafayla tamamlayarak filelere gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonun gelişiminde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

45+2. dakikada Doğucan Haspolat'ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler topu üstten kornere gönderdi.

45+3. dakikada Saint-Louis'in soldan ortasında, ceza sahasında Lobjanidze'nin gelişine şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır da kaldı.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...





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