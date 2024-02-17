Trabzonspor, iki yıldızına kavuştu!

Trabzonspor'da Paul Onuachu ve Nicolas Pepe, kente geldi. İki futbolcunun Pendikspor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, iki yıldızına kavuştu!
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17 Şubat 2024 11:58
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

Pendik Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler, yönetecek.

Ligde Atakaş Hatayspor'u sahasında 2-0 mağlup ederek 5 maç sonra kazanan bordo-mavililer, Siltaş Yapı Pendikspor'u da mağlup ederek üçüncülük hedefi yolunda puan kaybetmek istemiyor.

İKİ YILDIZ DÖNDÜ

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Orsic, forma giyemeyecek. Pepe ve Onuachu ise Afrika Uluslar Kupası'nın tamamlanmasının ardından cuma Trabzon'a geldiler. İki futbolcunun maç kadrosunda olması bekleniyor.

Bordo-mavililer, bugün hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a gidecek.

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