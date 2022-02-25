Trabzonspor için konser düzenlendi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesince Trabzonspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında karşılaşacağı Yukatel Kayserispor maçı öncesi "İyi ki Trabzonspor var" isimli konser düzenlendi.Ortahisar Belediyesi önünde düzenlenen konserde yöresel sanatçılar Sinan Yılmaz ve Ceren Ece Öksüz sahne aldı.Bordo mavili takımın bayraklarıyla süslenen alanda Trabzonspor forması giyen taraftarlar gönüllerince eğlendi.Sanatçılar tarafından söylenen Karadeniz Bölgesi'ne ait türkülere eşlik eden taraftarlar, Trabzonspor'un marşlarında büyük coşku yaşadı.Trabzonspor'un Gineli eski futbolcusu İbrahima Yattara da etkinliğe katılarak taraftarlarla buluştu. Vatandaşlar, Yattara'ya yoğun ilgi gösterdi."Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminde şehit Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel de bordo mavi formasını giyerek geldiği konserde vatandaşlara filme gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.Konserin sonunda konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor'un ligi birinci sırada tamamlaması halinde 8. şampiyonluğunu elde edeceğini söyledi.Genç, Trabzonspor'un 6. şampiyonluğunda 12 yaşında olduğunu belirterek, o yıllarda Maçka ilçesinde bir pankartta yazan "Eze eze çıktık düze, şampiyonluk yakışır bize" sloganı ile şehri donatacaklarını dile getirdi.Taraftarları şampiyonluk durumunda ateşli silahlarla kutlama yapmamaları gerektiği konusunda uyaran Genç, "Bu heyecanı yaşarken bir kardeşiniz olarak sizleri uyarıyorum. Lütfen ateşli silahlara davranmayalım. Bir can bütün bu şampiyonlukların çok çok ötesindedir. Onun için bu konuda rica ediyorum. Çok büyük hassasiyet istiyorum. Şampiyonluğu en güzel şekilde kutlayacağız inşallah." dedi.Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman'ın da yer aldığı konserin sonunda taraftarlar, otobüslerle Medical Park Stadyumu'na ücretsiz taşındı.