Trabzonspor için flaş iddia: Klaassen

Trabzonspor'un, Inter forması giyen Davy Klaassen için bir kez daha girişimlerde bulunacağı iddia edildi.

, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor için flaş iddia: Klaassen
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09 Aralık 2023 12:16
Trabzonspor'la yaz transfer döneminde de adı geçen Davy Klaassen İÇİN yeni bir iddia geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, bordo-mavili kulübün Hollandalı futbolcu için yeniden girişimlerde bulunacağı öne sürüldü.

Inter'de istediği süreleri bulamayan tecrübeli orta saha oyuncusunun kış transfer döneminde rotasının Türkiye olabileceği vurgulandı.

Haberde 30 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibinde beklenilen seviyeye gelemediği ve yolların ayrılması için doğru zaman olduğu kaydedildi.

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