Trabzonspor, Gökdeniz Bayrakdar ve Efecan Karaca için devrede

Bordo-Mavililer'in daha önce transfer etmeye çalıştığı Gökdeniz Bayrakdar ve Efecan Karaca yeniden radarda... Abdülkadir Ömür'ün A Milli Takım kampında yeniden sakatlanması üzerine kanat transferi ciddi şekilde gündeme geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı, 19 yaşında olması nedeniyle Gökdeniz'e daha sıcak bakıyor. Ancak geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor 'un kapısından dönen eski öğrencisi Efecan'ı da istiyor. Karadeniz ekibi, transferin bitmesine 1 hafta kala çalışmalara başladı. Trabzonspor Yönetimi, takas formülü üzerinden şartları zorlayacak.



Parmak gönderilebilir



Özellikle Abdulkadir Parmak'ı Alanyaspor ciddi şekilde isterken, Antalyaspor da daha önce Parmak'ı kadrosuna katmayı düşünmüştü. Gökdeniz için Antalyaspor'un direkt bonservis bedeli 3.5 milyon Euro civarında. Alanyaspor ise 31 yaşındaki Efecan'ın değerini 1 milyon Euro olarak belirledi. 8 Eylül'e kadar Trabzon'da hareketli günler yaşanacak.



Önce kampta sonra Milli Takım'da



Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 108 gün sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür, bu yıl ilk sakatlığını Riva kampında yaşadı. Yaklaşık 24 gün forma giyemeyen genç yıldız, dün de A Milli Takım kampında darbeye bağlı bir sakatlık geçirdi. Detaylı kontrollerin ardından 22 yaşındaki futbolcunun kesin durumu netleşecek. Ancak adalesinde gerilme meydana gelen Abdülkadir Ömür'ün en az 10 gün sahalardan uzak kalması öngörülüyor. Yıldız futbolcu profesyonel kariyeri boyunca 80 maç kaçırırken, 119 karşılaşmada forma giydi.







