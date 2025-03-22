Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, bir yandan takımı toparlamanın mücadelesini verirken diğer yandan da yeni sezon planlamasına emek harcıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Milli arada scout ekiplerinin rapor ettiği isimleri değerlendiren Tekke'nin, özellikle Giorgi Kochorashvili'yi izlediği belirtildi. Gürcistan'ın Ermenistan'ı 3-0 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi play-off maçında forma giyen 25 yaşındaki orta saha, 1 de gol attı.
Gürcü futbolcunun bu karşılaşmada bordo-mavililer tarafından yakın takibe alındığı belirtildi.
Levante ile La Liga 2'de boy gösteren Kochorashvili, 25 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Milli arada scout ekiplerinin rapor ettiği isimleri değerlendiren Tekke'nin, özellikle Giorgi Kochorashvili'yi izlediği belirtildi. Gürcistan'ın Ermenistan'ı 3-0 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi play-off maçında forma giyen 25 yaşındaki orta saha, 1 de gol attı.
Gürcü futbolcunun bu karşılaşmada bordo-mavililer tarafından yakın takibe alındığı belirtildi.
Levante ile La Liga 2'de boy gösteren Kochorashvili, 25 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.