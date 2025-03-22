Trabzonspor, Giorgi Kochorashvili'yi takibe aldı!

Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor, Giorgi Kochorashvili'yi yakın takibe aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor, Giorgi Kochorashvili'yi takibe aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2025 10:56
Son güncelleme 22 Mart 2025 11:09
Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, bir yandan takımı toparlamanın mücadelesini verirken diğer yandan da yeni sezon planlamasına emek harcıyor.

Milli arada scout ekiplerinin rapor ettiği isimleri değerlendiren Tekke'nin, özellikle Giorgi Kochorashvili'yi izlediği belirtildi. Gürcistan'ın Ermenistan'ı 3-0 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi play-off maçında forma giyen 25 yaşındaki orta saha, 1 de gol attı.

Gürcü futbolcunun bu karşılaşmada bordo-mavililer tarafından yakın takibe alındığı belirtildi.

Levante ile La Liga 2'de boy gösteren Kochorashvili, 25 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery