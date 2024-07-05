Trabzonspor, Gigot'a haber yolladı

Marsilya, Trabzonspor'un çok istediği Gigot'la yeniden görüştü. Gelecek planında olmadığı tecrübeli stopere iletildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor, Gigot'a haber yolladı
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05 Temmuz 2024 12:44
Trabzonspor'da stoper bölgesine yapılmak istenilen takviyelerde bir numaralı hedef olan Samuel Gigot konusunda Marsilya cephesinde hareketlilik yaşanmaya devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Marsilya'da tecrübeli savunma oyuncusu Samuel Gigot ile birlikte 5 futbolcuya yeni sezon planlamasında bulunmadıklarının iletildiği öğrenildi.

Trabzonspor'un kadrosuna katmayı çok istediği oyuncuya daha önce de kendisine kulüp bulması tebliğ edilmiş ancak oyuncu takımda kalmak istediğini söylemişti. Yaşanan bu gelişme sonrası oyuncunun kulübünde kalma konusundaki tavrının devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, Trabzonspor'un Gigot transferindeki ısrarı ise devam ediyor.

Bordo-mavililer, 30 yaşındaki Fransız stoperi kadrosuna katmayı hedefliyor.

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