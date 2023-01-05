MAXI GOMEZ GELECEK HAFTA YOK

BASKI GOL GETİRDİ

OYUNA GİRDİ VE GOLÜ ATTI

ABDULLAH AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

3 HAFTA SONRA KADRODA

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Giresunspor'u ağırladı. Akyazı'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-0'lık skorla kazandı.Karşılaşmanın ilk yarım saatlik dilimi oldukça temposuz geçerken, Trabzonspor 30. dakikada öne geçti. Bu dakikada Enis Bardhi'nin sol kanattan kullandığı kornerde, ceza sahasına savunmasına yardıma gelen Rijad Bajic kendi ağlarını havalandırdı. Süper Lig'deki 138. maçına çıkan Bajic, ilk kez kendi kalesine gol attı.Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0'lık üstünlükle tamamladı.Trabzonspor'da karşılaşmanın 62. dakikasında sarı kart gören Maxi Gomez, cezalı duruma düştü. Urugualı golcü, gelecek hafta Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.Trabzonspor, ikinci yarının ortalarından itibaren rakip kaledeki baskısını arttırdı. Bordo-mavililer, ikinci gole 69. dakikada ulaştı. Bu dakikada sağ kanattan Bakasetas'ın kornerinde Trezeguet'in kafa vuruşunu kaleci Onurcan kurtardı. Boşta kalan topu Maxi Gomez ağlara gönderdi.Trabzonspor, 75. dakikada farkı 3'e çıkardı. Oyuna 74. dakikada giren Doğucan Haspolat, Djaniny'nin sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası çizgisinde aldı. Doğucan, düzgün bir vuruş yaparak Trabzonspor'u 3-0 öne taşıdı.Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, iç sahadaki yenilmezlik serisini de 33 maça çıkardı.Bu sonucun ardından ligde bir hafta sonra kazanan Trabzonspor, 29 puana yükseldi. 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Giresunspor 19 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Giresunspor, sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bitexen Giresunspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde 4-1 kaybettiği VavaCars Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre 3 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, stoperde kart cezalısı olan Bartra'nın yerine Gbamin'i, sağ bekte sakat olan Hüseyin Türkmen'in yerine Larsen'e, sağ kanatta ise geçen hafta omuzundan sakatlanan Visca'nın yerine Bardhi'yi ilk 11'de sahaya sürdü.Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Dorukhan Toköz ile kart cezalısı olan Marc Bartra, forma giyemedi. Ayrıca sakatlığı geçen ancak lisansı sezon başında çıkartılmayan Bruno Peres ile genç futbolcular Taha Altıkardeş, Emrehan Gedikli ve Kerem Şen de maç kadrosunda bulunmadı.Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle son 3 maçta forma giyemeyen Stefano Denswil, iki stoper Hüseyin Türkmen ve Marc Bartra'nın yokluğunda Giresunspor maçının yedek kulübesinde yer aldı.Sakatlığı düzelen ancak maç eksiği bulunan Denswil yedek soyunurken stoperde orta alan oyuncusu Gbamin, tercih edildi.Trabzonspor'un altyapıdan kadroya dahil ettiği isimlerden olan Arif Boşluk, ligde ilk kez bir maçın kadrosunda yer aldı.Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçtaki tezahüratlar nedeniyle çok sayıda taraftarın biletlerinin bloke edilmesi nedeniyle de Giresunspor ile oynanan maçta tribünlerin çok büyük bölümü boş kaldı. Konuk ekip taraftarları ise misafir takım tribününün tamamını doldurdu.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Bitexen Giresunspor'a yemek verildi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda düzenlenen yemeğe Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Bitexen Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.Her iki takımın da birbirine başarı dileklerini ilettiği yemeğin ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından Bitexen Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'e günün anısına plaket verildi.Karşılaşma öncesi hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.5. dakikada Bakasetas'ın ara pasında ceza alanı içinde Bardhi'nin şutunda top az farkla yandan auta gitti.13. dakikada Kuwas'ın ceza alanı çizgisi önünden şutunda, savunmada Hugo'ya çarpan top direğin hemen dibinden kornere çıktı.18. dakikada Bakasetas'ın şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.27. dakikada sağ taraftan Hayrullah Bilazer'in pasında, yakın mesafede uygun durumda bulunan Bajic'in yerden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.30. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Bardhi'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, altı pas içinde Bajic'in sırtına çarpan top filelere gitti: 1-0Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.54. dakikada Trezeguet'in ceza alanı sol çaprazından şutunda kaleci Onurcan Piri, topu kontrol etti.67. dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Trezeguet'in kafa şutunda, kaleci Onurcan Piri, güçlükle topu üsten kornere çeldi.68. dakikada Bakasetas'ın bu kez sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Gomez'in kafa vuruşunda kaleci Onurcan Piri, topu uzanarak kornere gönderdi.69. dakikada Trabzonspor, art arda 3. korner atışında golü buldu. Bakasetas'ın sağdan kullandığı korner atışında, arka direkteki Trezeguet'in kafa vuruşunda kaleci Onurcan Piri'den dönen topu Gomez, filelere gönderdi: 2-075. dakikada Trabzonspor, oyuna yeni giren ve topla ilk kez buluşan iki oyuncusuyla golü buldu. Djaniny'in sağdan pasında ceza yayı üzerinden Doğucan Haspolat'ın yerden şutunda top sol direk dibinden filelerle buluştu: 3-0Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.Şenol GüneşAli Palabıyık, Murat Tuğberk Curbay, Murat AltanUğurcan Çakır, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 81 Hamsik), Abdülkadir Ömür, Bakasetas (Dk. 74 Doğucan Haspolat), Trezeguet (Dk. 81 Lahtimi), Bardhi (Dk. 61 Naci Ünüvar), Gomez (Dk. 74 Djaniny)Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ (Dk. 78 Talha Ülvan), Campuzano, Mejia (Dk. 78 Murat Cem Akpınar), Görkem Sağlam (Dk. 58 Rahmetullah Berişbek), Serginho (Dk. 34 Savicevic), Kuwas (Dk. 78 Doğan Can Davas), BajicDk. 30 Bajic (kendi kalesine) Dk. 69 Gomez, Dk. 75 Doğucan Haspolat (Trabzonspor)Dk. 16 Arias, Dk. 80 Murat Cem Akpınar (Bitexen Giresunspor) Dk. 61 Siopis, Dk. 62 Gomez (Trabzonspor)