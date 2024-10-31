Trabzonspor - Fenerbahçe maçında güvenlik ordusu olacak

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Papara Park'taki Fenerbahçe derbisine konuk takım taraftarlarının alınmayacağını açıkladı. Karşılaşmada adeta güvenlik ordusu olacak.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında güvenlik ordusu olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2024 12:28
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Papara Park'taki Fenerbahçe derbisine konuk takım taraftarlarının alınmaması yönünde karar verirken, derbide adeta güvenlik ordusu görev yapacak.

Toplamda 3.500 personel Papara Park Stadı'nda olacak. Özellikle stat girişinde herkesin dikkatli şekilde aranacağı, maç esnasında da tribünlerin sürekli kameralarla kontrol edileceği belirtildi.

Geçen sezonki olaylı derbinin ardından Trabzon Valiliği ve emniyet, üst düzey güvenlik sınıfında önlemler alıyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery