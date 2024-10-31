Trabzonspor - Fenerbahçe maçında güvenlik ordusu olacak

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Papara Park'taki Fenerbahçe derbisine konuk takım taraftarlarının alınmaması yönünde karar verirken, derbide adeta güvenlik ordusu görev yapacak.
Toplamda 3.500 personel Papara Park Stadı'nda olacak. Özellikle stat girişinde herkesin dikkatli şekilde aranacağı, maç esnasında da tribünlerin sürekli kameralarla kontrol edileceği belirtildi.
Geçen sezonki olaylı derbinin ardından Trabzon Valiliği ve emniyet, üst düzey güvenlik sınıfında önlemler alıyor.
Toplamda 3.500 personel Papara Park Stadı'nda olacak. Özellikle stat girişinde herkesin dikkatli şekilde aranacağı, maç esnasında da tribünlerin sürekli kameralarla kontrol edileceği belirtildi.
Geçen sezonki olaylı derbinin ardından Trabzon Valiliği ve emniyet, üst düzey güvenlik sınıfında önlemler alıyor.