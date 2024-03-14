Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 17 Mart Pazar günü oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri şu şekilde;
Beşiktaş - Antalyaspor: Burak Pakkan
Kasımpaşa - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
Pendikspor - İstanbulspor: Oğuzhan Çakır
Fatih Karagümrük - Konyaspor: Bahattin Şimşek
Alanyaspor - Kayserispor: Emre Kargın
Ankaragücü - Başakşehir: Cihan Aydın
Adana Demirspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Rizespor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
Hatayspor - Samsunspor: Burak Şeker
Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 17 Mart Pazar günü oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri şu şekilde;
Beşiktaş - Antalyaspor: Burak Pakkan
Kasımpaşa - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
Pendikspor - İstanbulspor: Oğuzhan Çakır
Fatih Karagümrük - Konyaspor: Bahattin Şimşek
Alanyaspor - Kayserispor: Emre Kargın
Ankaragücü - Başakşehir: Cihan Aydın
Adana Demirspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Rizespor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
Hatayspor - Samsunspor: Burak Şeker
Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
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