Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

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Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı
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14 Mart 2024 11:45
Son güncelleme 14 Mart 2024 11:54
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 17 Mart Pazar günü oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri şu şekilde;

Beşiktaş - Antalyaspor: Burak Pakkan
Kasımpaşa - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
Pendikspor - İstanbulspor: Oğuzhan Çakır
Fatih Karagümrük - Konyaspor: Bahattin Şimşek
Alanyaspor - Kayserispor: Emre Kargın
Ankaragücü - Başakşehir: Cihan Aydın
Adana Demirspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Rizespor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
Hatayspor - Samsunspor: Burak Şeker
Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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