Trabzonspor Eren Elmalı'nın alternatifini buldu!

Trabzonspor'un, Eren Elmalı'nın Galatasaray'a gitme ihtimaline karşı Boavista'dan Bruno Onyemaechi'ye transfer teklifi yaptığı ileri sürüldü.

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor Eren Elmalı'nın alternatifini buldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2025 12:48
Eren Elmalı'nın Galatasaray'a gitme ihtimalini göz önüne alan Trabzonspor, Boavista'nın sol beki Bruno Onyemaechi'nin transferi için harekete geçti.

Portekiz gazetesi A Bola'nın haberine göre; bordo mavili kulüp, Onyemaechi'nin bonservisi için 2.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu ancak Boavista bunu reddetti ve 3 milyon Euro talep etti.

Haberde, kulübüyle Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı futbolcunun ise Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Karadeniz kulübünün transferi mümkün olduğu kadar çabuk sonuçlarndırmak istediği belirtilirken, Boavista Teknik Direktörü Cristiano Bacci'nin kadrosundaki önemli bir oyuncuyu alternatifi bulunmadan bırakmak istemediği ifade edildi.

Bruno Onyemaechi, bu sezon Boavista'da 17 maça çıktı ve 2 kez fileleri havalandırdı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery