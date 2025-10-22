22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

Trabzonspor efsanelerinden Kadir Özcan, anıldı

Trabzonspor'un unutulmaz futbolcularından Kadir Özcan, mezarı başında anıldı.

22 Ekim 2025 17:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor efsanelerinden Kadir Özcan, anıldı




Trabzonspor'un efsane isimlerinden Kadir Özcan, vefatının 12. yılında kabri başında anıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, takımın ilk şampiyonluğu yaşadığı kadrosunda forma giyen Kadir Özcan'ın, Akçaabat ilçesinin Dürbinar Mahallesi Mezarlığındaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Anma törenine Özcan'ın ailesinin yanı sıra Trabzonspor Genel Saymanı Derviş Köz, yönetim kurulu üyeleri Coşkun Öztürk ve Fatih Solak ile Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, divan kurulu üyeleri, eski yöneticiler, eski futbolcular ve sevenlerinin katıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'in şu ifadelerine yer verildi:

"Kulübümüzün efsane futbolcularından, Trabzonspor tarihine adını altın harflerle yazdıran Kadir Özcan'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. 1972-1978 yılları arasında A takımımızda oynayan Kadir Özcan, Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluklarında, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kupalarının kazanılmasında büyük pay sahibi olmuş sahadaki mücadeleci ruhu, karakteri ve aidiyetiyle camiamızın unutulmazları arasına girmiştir. Trabzonspor armasına duyduğu sonsuz sevgiyle hizmet eden Kadir Özcan'ı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
