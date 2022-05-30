Trabzonspor, Denswil için Bologna'yı bekliyor!

Hem stoper hem de sol bekte oynayarak Abdullah Avcı'nın defanstaki jokeri olan Stefano Denswil'i yeniden kiralamak için Bologna'ya teklif sunan bordo mavililer, İtalyan kulübünden cevap bekliyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor, Denswil için Bologna'yı bekliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mayıs 2022 09:23
Göztepe'den Halil Akbunar ve Olympiakos'tan Georgios Masouras'ı renklerine bağlamak için büyük çaba sarf eden Trabzonspor yönetimi, diğer yandan iç transferi bitirmeye çalışıyor.

Bordo mavili yönetim, bu sezon kiralık olarak forma giyen Hollandalı savunmacı Stefano Denswil'i en azından bir yıl daha takımda tutabilmek için girişimlerini sürdürüyor.

29 yaşındaki futbolcunun bonservisine sahip olan Bologna'ya yeniden kiralama teklifinde bulunan Trabzonspor, İtalyan ekibinden gelecek cevaba göre hareket edecek. Bologna yönetiminin Denswil ile ilgili kararını bu hafta içinde bildirmesi bekleniyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ