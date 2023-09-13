Trabzonspor'dan Thiago'ya teklif!

Nicolas Pepe transferi ile Süper Lig'i sallayan Trabzonspor, Liverpool'un 32 yaşındaki dünyaca ünlü orta sahası Thiago için de resmi teklif sundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan Thiago'ya teklif!
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13 Eylül 2023 08:53
Nicolas Pepe'nin gelişi sonrasında Trabzonspor camiası havaya girdi, yönetim takviyeler için hız kesmeyecek.

Karadeniz temsilcisi, 15 Eylül Cuma günü sona erecek olan transfer dönemi öncesinde Premier Lig devi Liverpool'un formasını giyen Thiago Alcantara için düğmeye bastı.

Kulübü ile 1 senelik kontratı kalan İspanyol futbolcu, direkt oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor ve Avrupa ile Arabistan'da transfer dönemi bitti. Yani seçenekleri sınırlanmış durumda.

TRABZONSPOR'UN ELİ GÜÇLÜ

Trabzonspor'un eli bir hayli güçlenirken, yıldız futbolcuya Pepe gibi imza parası ve yıllık ücret önerildi.

Thiago, kariyeri boyunca Avrupa'nın zirvesinden hiç inmedi. Şu anda Liverpool'da görev yapan Thiago, daha önce ise Barcelona altyapısında yetişmiş, Katalan ekibinde birkaç sene forma giydikten sonra Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.

KUPA KOLEKSİYONERİ

1.74 boyundaki yıldızın ayrıca bir kupa koleksiyonu mevcut. Başta 2 kez Şampiyonlar Ligi kazanan 32 yaşındaki futbolcu, şimdiye kadar toplamda 32 kupa kazanmayı başardı.



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