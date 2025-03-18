Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor, Başakşehir maçında sakatlık yaşayan Hüseyin Türkmen ile ilgili bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!
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18 Mart 2025 16:49
Trabzonspor, Başakşehir maçında sakatlık yaşayan Hüseyin Türkmen ile ilgili bir açıklama yaptı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 28. haftasında RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst ön adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

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