Trabzonspor'dan Paul Onuachu için yeni teklif

Ukrayna'nın EURO 2024'e veda etmesi sonrası Roman Yaremchuk'la temasları hızlandıran Trabzonspor, diğer taraftan Onuachu konusunda yoğun mesai harcıyor. Hem yönetim hem de teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşüp, takımda kalma isteğini net şekilde söyleyen Onuachu, menajerine gelen tüm teklifleri geri çeviriyor.
Bonservis konusunda kapıyı 15 milyon euro'dan açan Southampton'ın ise inadı kırılmaya başladı. Onuachu'nun kulübüne yaptığı baskı sonrası İngiliz ekibi rakamda indirime gitti. Ancak istedikleri rakam hâlâ yüksek geliyor.
PAKET TEKLİF YAPILDI
Kiralama teklifini yineleyen Trabzonspor'un, satın alma opsiyonu ve bonusların da olduğu bir paket sunduğu, ayrıca Southampton'ın Türkiye'deki kulübü Göztepe'ye de takasta oyuncu vermeyi önerdiği belirtildi. Bireysel antrenmanlarını Bordo-Mavili takımın idman kitleriyle gerçekleştiren, sosyal medyadan da sürekli Trabzonspor içerikli paylaşımlarda bulunan Onuachu'nun, Trabzon'daki eşyalarını da toplamadığı öğrenildi.
UMUT BOZOK İÇİN TAKAS İDDİASI
2021-2022 sezonunda Kasımpaşa'da gol kralı olan Umut Bozok, Trabzonspor'da ise bir türlü beklenen katkıyı sağlayamadı. 27 yaşındaki forvetle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Başakşehir'in Umut'u istediği ve Trabzonspor'a takasta Berkay Özcan'ın verilebileceği öne sürüldü. Orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapan 26 yaşındaki Berkay, geçen sezon ligde 34 maça çıkıp, 2 gol, 3 asistlik skor katkısında bulundu.
Bonservis konusunda kapıyı 15 milyon euro'dan açan Southampton'ın ise inadı kırılmaya başladı. Onuachu'nun kulübüne yaptığı baskı sonrası İngiliz ekibi rakamda indirime gitti. Ancak istedikleri rakam hâlâ yüksek geliyor.
PAKET TEKLİF YAPILDI
Kiralama teklifini yineleyen Trabzonspor'un, satın alma opsiyonu ve bonusların da olduğu bir paket sunduğu, ayrıca Southampton'ın Türkiye'deki kulübü Göztepe'ye de takasta oyuncu vermeyi önerdiği belirtildi. Bireysel antrenmanlarını Bordo-Mavili takımın idman kitleriyle gerçekleştiren, sosyal medyadan da sürekli Trabzonspor içerikli paylaşımlarda bulunan Onuachu'nun, Trabzon'daki eşyalarını da toplamadığı öğrenildi.
UMUT BOZOK İÇİN TAKAS İDDİASI
2021-2022 sezonunda Kasımpaşa'da gol kralı olan Umut Bozok, Trabzonspor'da ise bir türlü beklenen katkıyı sağlayamadı. 27 yaşındaki forvetle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Başakşehir'in Umut'u istediği ve Trabzonspor'a takasta Berkay Özcan'ın verilebileceği öne sürüldü. Orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapan 26 yaşındaki Berkay, geçen sezon ligde 34 maça çıkıp, 2 gol, 3 asistlik skor katkısında bulundu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU