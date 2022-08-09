Trabzonspor'da kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Karadeniz Fırtınası'nda transfer döneminin başından beri uğraşılan sağ stoper henüz çözülemedi.



Abdullah Avcı bu bölgede sol ayaklı birini kullanmak istemediğinden iki resim maçta da Dorukhan Toköz'e şans tanımıştı.



Başarılı çalıştırıcı, yönetimle yaptığı görüşmelerde zorlu sezonda bu bölgeye nokta atışı bir takviye yapılması gerektiğini iletti. Macera aramayan Fırtına da 'marka' bir isim olan Mouctar Diakhaby'ye gitti.



Abdullah Avcı, 25 yaşında olan ve Avrupa kupalarında 30 maça çıkmış Gineli stoperi takımda görmek istediğini bir kez daha söyledi. Bunun üzerine kulübü Valencia ile pazarlıklar sıklaştı.



EKSTRA GOLLERİ BULUNUYOR



Abdullah Avcı, Mouctar Diakhaby'yi savunma için istiyor ancak 25 yaşındaki futbolcu 1,92'lik boyu sayesinde attığı kafa golleriyle de tanınıyor. Genç futbolcu da tıpkı Vitor Hugo ve Stefano Denswil gibi güçlü kafa vuruşlarıyla biliniyor.



Kariyerinde attığı 11 golün 10' u kafayla. Duran toplarda gol arayan bir isim olan Diakhaby bu yönüyle de Trabzonspor'a büyük katkı verecek potansiyelde bir oyuncu. Valencia ile pazarlıklar 3 milyon euro üzerinden devam ediyor.



Yönetim bu girişimi fazla uzatmadan olumlu tamamlamaya çalışıyor. Avcı da takıma uyumu için Diakhaby'nin gelişini dört gözle bekliyor.



SON TARİH 11 AĞUSTOS



Devler Ligi play-off turunda Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacak olan Fırtına, UEFA'ya listeyi 11 Ağustos'ta teslim edecek. Bir yandan transfer çalışmaları devam ederken diğer taraftan Abdullah Avcı kadroda yer vereceği oyuncuları belirliyor.





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