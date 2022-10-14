Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. hafta maçında sahasında Monaco ile karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan maçı bordo-mavililer, 4-0'lık skorla mağlup etti. Trabzonspor ayrıca, Monaco'ya Avrupa kupalarında deplasmanda aldığı en farklı mağlubiyeti yaşattı.



Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Malang Sarr (kendi kalesine), 48. dakikada Vitor Hugo, 57. dakikada Enis Bardhi ve 69. dakikada Trezeguet kaydetti.



Bu sonucun ardından Trabzonspor, gruptaki puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkma iddiasını sürdürdü. Monaco da 6 puanda kaldı.



Grubun 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak. Monaco ile Ferencvaros deplasmanına gidecek.



TRABZONSPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK



UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Monaco'yu konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı maçının 11'ine göre 6 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Larsen'i dinlendirirken bu sezon ilk kez Hüseyin Türkmen'e görev verdi.



Avcı, stoperde Hugo'nun yerine Denswil, orta sahada Siopis'in yerine ise Gbamin'e forma verdi. Forvette Yusuf Yazıcı'nın yerine Djaniny, Trezeguet'in yerine Bardhi, kart cezalısı Gomez'in yerine de Umut Bulut'u görevlendirdi.



Son antrenmana sakatlığı nedeniyle çıkmayan Abdülkadir Ömür ile Trezeguet, yedek kulübesinde oturdu.



Trabzonspor'da kart cezalısı Gomez, ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlığı nedeniyle UEFA listesine alınmayan Edin Visca, Serkan Asan ve Bruno Peres de kadroda yer almadı.



HÜSEYİN TÜRKMEN İLK KEZ



Trabzonspor'da savunmanın sağında görevlendirilen Hüseyin Türkmen, bu sezon ilk kez forma giydi.



En son geçen sezon ligin son haftasında Medipol Başakşehir deplasmanında görev yapan savunma oyuncusu, bu karşılaşmadaki sakatlığının ardından formasına kavuştu.



Hüseyin Türkmen, 22 Mayıs'taki Medipol Başakşehir maçının ardından 144 gün sonra forma giydi.



MONACO SAVUNMASINDA BÜYÜK HATA



Karşılaşma 44. dakikaya kadar 0-0 devam ederken Trabzonspor, büyük bir hata sonucu bu dakikada öne geçti. Monaco kalesi Nübel pasla çıkmak isterken, arkadaşına göndermek istediği top Malang Sarr'a çarptı ve ağlara gitti.



Trabzonspor, devre arasına 1-0 önde gitti.



HUGO GİRDİ VE ATTI



İkinci yarının başında oyuna dahil olan Vitor Hugo, 48. dakikada farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Bakasetas'ın kullandığı kornerde topa iyi yükselen tecrübeli savunma oyuncusu durumu 2-0 yaptı.



BARDI FRİKİKTEN AVLADI



Trabzonspor, 2-0'ın ardından hız kesmedi. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, karşılaşmanın 56. dakikasında rakip ceza sahası önünde serbest vuruş kazandı. Frikikte topun başına geçen Enis Bardhi, yerden bir vuruş yaparak kaleciyi mağlup etti.



TREZEGUET DE BOŞ GEÇMEDİ



Trabzonspor'da Trezeguet de, tıpkı Vitor Hugo gibi sonradan oyuna girerek golünü attı. 64. dkaikada oyuna dahil olan Mısırlı yıldız, 69. dakikada ceza sahasında topla buluştu ve topu filelere gönderdi.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Monaco'yu 4-0'lık skorla mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



14. dakikada Embolo'nun ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.



18. dakikada Hamsik'in pasıyla ceza alanı sağ tarafında son çizgiye inen Bakasetas'ın meşin yuvarlağı Umut Bozok'a aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top yandan auta çıktı.



20. dakikada Umut Bozok'un hatalı pasında gelişen konuk takım atağında, Fofana'nın ceza alanı dışından aşırtma vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır güçlükle topu kornere gönderdi.



31. dakikada Denswil'in uzaktan şutunda, kaleci Nübel yerden sekerek üzerine doğru gelen topu iki hamlede kontrol etti.



36. dakikada ceza alanına hareketlenen Bakasetas'ın şutunda, kaleci Nübel topa sahip oldu.



39. dakikada Djaniny'in hatalı pasında, Uğurcan Çakır kalesini terk ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.



40. dakikada ceza alanına doğru sokulan Gbamin'in şutunda, kaleci Nübel, topu kornere çeldi.



42. dakikada Djaniny'in ceza alanı dışı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Nübel, topu kontrol etti.



44. dakikada Trabzonspor, rakibin kendi kalesine attığı gol ile öne geçti. Kaleci Nübel'in uzaklaştırmak istediği top ceza alanı içinde Sarr'a çarparak filelere gitti: 1-0



Bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





48. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-0



57. dakikada Trabzonspor, skoru 3-0 yaptı. Umut Bozok'un ceza alanı hemen dışında düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Bardhi, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.



69. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında, savunmada Vanderson'un müdahale etmeye çalıştığı topla buluşan Trezeguet'in yerden şutunda, kaleci Nübel'in dokunduğu meşin yuvarlak yan direğe çarparak filelere gitti: 4-0



Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.



Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi



Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Victor Skytte (Danimarka)



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Dk. 46 Hugo), Bartra, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 76 Yusuf Erdoğan), Hamsik (Dk. 58 Siopis), Gbamin, Djaniny (Dk. 58 Abdülkadir Ömür), Bakasetas, Bardhi (Dk. 64 Trezeguet), Umut Bozok



Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Sarr, Henrique (Dk. 83 Jakobs), Diatta (Dk. 60 Martins), Camara, Fofana, Golovin (Dk. 60 Minamino), Embolo (Dk. 60 Boadu), Ben Yedder (Dk. 68 Volland)



Goller: Dk. 44 (kendi kalesine) Sarr, Dk. 48 Hugo, Dk. 57 Bardhi, Dk. 69 Trezeguet (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Dk. 24 Bardhi, Dk. 37 Djaniny, Dk. 52 Denswil, Dk. 67 Siopis (Trabzonspor), Dk. 63 Fofana (Monaco)





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