09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
18:30
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
20:45
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

Trabzonspor'dan Haissem Hassan hamlesi! Teklifin detayları ortaya çıktı

Trabzonspor, La Liga ekibi Oviedo'nun 23 yaşındaki kanat oyuncusu Haissem Hassan'ı transfer etmek için 6 milyon euro + 2 milyon euro bonus + Danylo Sikan takasını teklif etti

calendar 09 Aralık 2025 09:33
Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'dan Haissem Hassan hamlesi! Teklifin detayları ortaya çıktı
Ara transfer için çalışmalara başlayan Trabzonspor'un, Real Oviedo'nun Fransız kanat oyuncusu Haissem Hassan için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.

EstadioDeportivo'nun haberine göre bordo-mavililer, 23 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euro garanti, 2 milyon euro bonus ve Danylo Sikan takası şeklinde bir paket sundu.

La Liga'da 15 maçta 10 puan toplayabilen Oviedo ise kabul etmedi.


Teklifin geri çevrilme nedeninin, oyuncunun satışından Villarreal'in pay alacak olması ve bu nedenle Oviedo'nun kasasına girecek rakamın düşmesi gösterildi.

Hassan'ın sözleşmesinde 18 milyon euro'luk serbest kalma maddesi var. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 1.75 boyundaki futbolcu, bu sezon çıktığı 15 maçta 1 asist üretti. Her iki kanatta da oynayabilen Hassan'ın market değeri 5 milyon euro. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
