Trabzonspor'da yabancılara yol göründü!

Trabzonspor'da herkes gelecek oyunculara odaklanırken, gidecek isimlerle ilgili de ciddi hareketlilik yaşanıyor.



Nwakaeme, Puchacz ve Denswil'in sözleşmeleri bitti. Bordo-Mavililer hem Nwakaeme hem de Denswil'le devam etmek istese de şu anda kadrodaki yabancı sayısı 14. Bu isimler; Bakasetas, Siopis, Cornelius, Djaniny, Koita, Peres, Hugo, Trondsen, Hamsik, Visca, Kouassi, Gervinho ve kiralıktan dönen Flavio ile Diabate.



TFF'nin daha önce açıkladığı gibi önümüzdeki sezon 7 artı 4 kuralı uygulanır ve toplamda 12 yabancı oyuncuya lisans çıkartma hakkı verilirse, süreç daha da zorlaşacak. Kulüplerin neredeyse tamamı bu sezonki gibi 8 artı ve toplamda 14 yabancılı sistemin devam etmesini istiyor.



4 yolcu belli



Bordo-Mavili yönetimin her koşulda yeni transferlere de yer açmak için 5-6 oyuncuyla yolları ayırması gerekiyor. Diabate ve Flavio kesin olarak kadroda düşünülmezken ya bonservisleriyle ya da kiralık olarak gönderilecekler. Devamında Koita, Trondsen ilk yolcular. Kouassi ve Gervinho konusundaki karar ise kamp dönemine sarkabilir.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ