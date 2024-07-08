Trabzonspor'da transfer görüşmesi!

Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı ile geleceği için görüşme gerçekleştirecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da transfer görüşmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2024 09:17
Trabzonspor'da yeni sezon öncesi takımdan ayrılması yüksek ihtimal olarak değerlendirilen Uğurcan Çakır'ın geleceği halen belirsizliğini koruyor.

ŞAMPİYONADA SÜRE ALMADI

Transferde bazı kulüplerin ilgisi olsa da resmi bir teklif almadığı belirtilen 28 yaşındaki file bekçisi, EURO 2024'te milli takım forması giyip değerini arttırmak istiyordu. Ancak hem oyuncu hem de Trabzonspor kulübü bu anlamda umduğunu bulamadı.

Uğurcan, A Milli Takımımızın şampiyonada oynadığı 5 maçta da forma giyemedi. Milli takımın turnuvaya veda etmesiyle birlikte tecrübeli eldiven resmi iznini kullanacak.

GELECEĞİ İÇİN GÖRÜŞECEK

Bordo-mavili takımın hazırlık kampına katılmayacak olan Uğurcan ile Başkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Trabzon'a dönüşünde geleceğiyle ilgili bir transfer görüşmesi yapacağı öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery