Trabzonspor'da sırada Onuachu var!

Trabzonspor'da tüm gözler artık forvet transferine çevrildi. Bordo-mavililerin forvet transferindeki bir numaralı gündem maddesi ise Paul Onuachu.
Southampton tarafından gözden çıkarılan Paul Onuachu, İngiliz ekibine Trabzonspor'la anlaştığını bildirdi. Bordo-mavili yönetimin, Abdullah Avcı'nın mutlaka kadrosunda görmek istediği Onuachu için Southampton'la bir kez daha pazarlık masasına oturarak transferi bitirmesi bekleniyor.
Geçen sezon Trabzonspor forması giyen Nijeryalı oyuncunun bu kez bonservisiyle birlikte veya satın alma şartlı kiralama yoluyla geleceği ifade edildi.
Southampton tarafından gözden çıkarılan Paul Onuachu, İngiliz ekibine Trabzonspor'la anlaştığını bildirdi. Bordo-mavili yönetimin, Abdullah Avcı'nın mutlaka kadrosunda görmek istediği Onuachu için Southampton'la bir kez daha pazarlık masasına oturarak transferi bitirmesi bekleniyor.
Geçen sezon Trabzonspor forması giyen Nijeryalı oyuncunun bu kez bonservisiyle birlikte veya satın alma şartlı kiralama yoluyla geleceği ifade edildi.