Trabzonspor'da opsiyon sorunu!

Trabzonspor'da gündeme gelen Attila Szalai'nin transferi Hoffenheim'ın satın alma opsiyonunu yüksek tutması nedeniyle durdu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da opsiyon sorunu!
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11 Temmuz 2024 08:57
Trabzonspor'da sol stoper olarak gündeme gelen Attila Szalai transferi durma noktasına gelmişti. Bunun sebebi, Hoffenheim'ın yeni başkanının daha önce yapılan anlaşma şartlarını değiştirmesi.

Alman kulübünün, Szalai'nin kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonuyla ilgili rakamı yüksek tuttuğu ve Trabzonspor'un da bunu kabul etmediği öğrenildi.

Hoffenheim, eski şartlara geri dönüş yaparsa Szalai transferinin bitmesi bekleniyor.

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