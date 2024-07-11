Trabzonspor'da opsiyon sorunu!

Trabzonspor'da sol stoper olarak gündeme gelen Attila Szalai transferi durma noktasına gelmişti. Bunun sebebi, Hoffenheim'ın yeni başkanının daha önce yapılan anlaşma şartlarını değiştirmesi.
Alman kulübünün, Szalai'nin kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonuyla ilgili rakamı yüksek tuttuğu ve Trabzonspor'un da bunu kabul etmediği öğrenildi.
Hoffenheim, eski şartlara geri dönüş yaparsa Szalai transferinin bitmesi bekleniyor.
Alman kulübünün, Szalai'nin kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonuyla ilgili rakamı yüksek tuttuğu ve Trabzonspor'un da bunu kabul etmediği öğrenildi.
Hoffenheim, eski şartlara geri dönüş yaparsa Szalai transferinin bitmesi bekleniyor.
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