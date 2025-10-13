13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç farkı!

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin vazgeçilmezlerinden olan Mustafa Eskihellaç, performansıyla fark yaratıyor.

calendar 13 Ekim 2025 09:17
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Bu sezon Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç fark yaratıyor.

Eren Elmalı'nın gidişi sonrası geçen sezon devre arasında bordo-mavili takıma gelen 28 yaşındaki sol bek, Fatih Tekke'nin vazgeçilmezi oldu.

Sakatlığından dolayı forma giyemediği Fatih Karagümrük maçı dışında tüm müsabakalarda oynayan Mustafa, verilere göre ligde ilk 8 haftanın en fazla progresif koşu (topa sahipken ya da topsuz şekilde hücuma çıkma) yapan beki olarak öne çıktı.

Kanat bindirmeleri ve sürati ile dikkat çeken oyuncu, bunu tam 31 kez gerçekleştirdi. 7 maçta 612 dakika sahada kalırken Trabzon'un bu sezon en çok süre alan yerlisi oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
