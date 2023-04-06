Trabzonspor'da Lazar Markovic baskısı

Deprem sonrasında Trabzonspor'a 'yardım transferi' olarak gelen Lazar Markovic kısa sürede camianın beğenisini kazandı. Forma bulduğu her an başarılı bir performans sergileyen Sırp yıldız son olarak Ankaragücü ile oynanan maçta süper bir asist yaptı.



29 yaşındaki oyuncunun Güneydoğu temsilcisiyle 1 sezon daha kontratı bulunuyor. Trabzonsporlu taraftarlar sezon sonunda yönetimin, Markovic'i kadroya katmasını istiyor. Bu isteklerini de sosyal medya üzerinden yönetime ulaştırıyorlar.



Tecrübeli hücum oyuncusunun da kariyerini bordo-mavili forma altında sürdürmeye sıcak baktığı belirtildi.



HIZLI VE YETENEKLİ



Markovic kariyerinde Partizan, Anderlecht, Liverpool, Fenerbahçe, Benfica gibi takımlarda oynadı. Yaşadığı sakatlıklar olmasa üst düzey bir kariyeri olabilirdi. Liverpool onun için 25 milyon euro ödemiş.



ÇIKMASI YARAMADI



Markovic, Trabzonspor formasını 3 defa giydi. Oyuna girdikten sonra Fırtına 3 gol attı, hiç yemedi. İlk 11 başlayıp kenara geldiği 2 karşılaşmada Trabzonspor rakip ağları sarsamadı. Kalesinde 1 gol gördü.





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