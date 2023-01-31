Trabzonspor'da iki forvet bir Cornelius etmedi

Hatayspor'a yenilerek, lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşen Trabzonspor'da golcüler beklentilerin altında kaldı.



Sezon başında kadroya katılan Umut Bozok ile Maxi Gomez, tabir-i caizse bir Cornelius etmedi. İlk 20 haftada 13 lig maçına çıkan Umut, 508 dakika sahada kalırken, 2 gol attı.



Maxi Gomez ise 1060 dakikada sadece 3 defa fi leleri havalandırdı. Geçen sezon ise Cornelius, ilk 20 haftalık periyotta 10 kez ağları sarsmayı başarmıştı.



Danimarkalı oyuncu, bu sezon ilk 4 hafta formasını giydiği BordoMavili takımda 1 gol kaydetmişti. BAKASETAS KADAR ATAMADILAR



Cornelius, santrforlar Umut Bozok ve Maxi Gomez'den 2 kat daha fazla gol kaydederek kendisini arattı.



İki golcü, Anastasios Bakasetas, Trezeguet ve Enis Bardhi'nin de gerisinde kaldı. Anastasios Bakasetas ve Trezeguet şu ana kadar 6'şar gol atarken, Enis Bardhi ise 4 defa fileleri sarstı.





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