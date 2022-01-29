Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen karar aşamasında

Trabzonspor'da oyundan çıkarken tepki gösteren Hüseyin Türkmen'le yolların ayrılması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen karar aşamasında
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29 Ocak 2022 13:06
Giresunspor maçında 32. dakikada oyundan alınınca direkt soyunma odasına giden ve kenarda girmek için bekleyen yeni transfer Puchacz'ın elini bile sıkmayan Hüseyin Türkmen'in takımdan ayrılması bekleniyor.

Genç stoperle Süper Lig 'den pek çok kulüp ilgilenirken, Hüseyin'in karar aşamasına olduğu öğrenildi.

Trabzonspor Yönetimi gelecek resmi tekliflere göre kesin kararını verecek. 

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