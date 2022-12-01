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Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'e yeni görev

Trabzonspor'da Edin Visca döndüğü için 3. yerliyi bulma konusunda sıkıntı yaşayan Abdullah Avcı, bu sorunu Hüseyin Türkmen'le çözmeyi planlıyor.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'e yeni görev
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01 Aralık 2022 14:22
Hüseyin Türkmen
Hüseyin Türkmen
Trabzonspor
Trabzonspor'da Jens Stryger Larsen, Danimarka Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer aldığı için teknik direktör Abdullah Avcı savunmanın sağında Hüseyin Türkmen'i kullanıyor.

Başarılı stoper, sağ bekte iyi görüntü çizerse ligde de forma giyebilir. Visca döndüğü için 3. yerliyi bulma konusunda sıkıntı yaşayan Abdullah hoca, bu sorunu Hüseyin'le çözmeyi planlıyor.

Avcı, şu ana kadar beklentilerin altında kalan Doğucan'ı da takıma monte etmeyi düşünüyor.  

 
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