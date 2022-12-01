Trabzonspor'da Jens Stryger Larsen, Danimarka Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer aldığı için teknik direktör Abdullah Avcı savunmanın sağında Hüseyin Türkmen'i kullanıyor.Başarılı stoper, sağ bekte iyi görüntü çizerse ligde de forma giyebilir. Visca döndüğü için 3. yerliyi bulma konusunda sıkıntı yaşayan Abdullah hoca, bu sorunu Hüseyin'le çözmeyi planlıyor.Avcı, şu ana kadar beklentilerin altında kalan Doğucan'ı da takıma monte etmeyi düşünüyor.