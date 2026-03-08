Trabzonspor'da hedef 3'te3

51 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, zirve mücadelesi için kritik haftalara giriyor.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki Fırtına, önündeki üç maçlık periyodu kayıpsız geçerek zirveyle olan puan farkını eritmeye kararlı.
Bordo-mavili takım 9 Mart Pazartesi günü Kayserispor ile karşılaşacak.
Bu maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen bordo-mavili ekip, sonrasında Çaykur Rize ve Eyüpspor'u da mağlup ederek Galatasaray derbisine moralli çıkmayı planlıyor.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki Fırtına, önündeki üç maçlık periyodu kayıpsız geçerek zirveyle olan puan farkını eritmeye kararlı.
Bordo-mavili takım 9 Mart Pazartesi günü Kayserispor ile karşılaşacak.
Bu maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen bordo-mavili ekip, sonrasında Çaykur Rize ve Eyüpspor'u da mağlup ederek Galatasaray derbisine moralli çıkmayı planlıyor.