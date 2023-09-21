Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor'a konuk olacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü
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21 Eylül 2023 14:24
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 25 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Fernandez, Orsic ile mide enfeksiyonu geçiren Benkovic, katılmadı. Antrenman eksiği bulunan Nicolas Pepe ise bireysel çalışmalarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular antrenmanda, yarı sahada gruplar halinde maç yaptı. Antrenmanda futbolcuların neşeli ve istekli oldukları gözlendi.

Trabzonspor, cuma günü yapacağı idmanla Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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