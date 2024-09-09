Trabzonspor'da Gift Orban bekleniyor!

Transfer konusunda çalışmalarını devam ettiren Trabzonspor, Banza'nın dışında yeni bir golcü arayışını devam ettiriyor. Onuachu'da şartlarını kabul ettiremeyen bordo-mavililer, Olympique Lyon'un 22 yaşındaki forveti Gift Orban için çalışmalarını hızlandırdı.
Sports Digitale'nin haberine göre; Teknik Direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği Orban için Karadeniz ekibinin yönetim, kiralama bedelini 1 milyon euroya çıkardı. Fransa ekibinde mutsuz olduğu için Fransa'dan ayrılmak isteyen Nijeryalı futbolcunun, Trabzonspor'un yaptığı teklifi düşündüğü belirtildi.
7.5 milyon euro'yu kabul eden bordo-mavililer, sonraki satıştan istenen pay maddesine karşı çıktı.
Bu pürüzün giderilmesi halinde Gift Orban sağlık kontrolleri ve imza için Trabzon'a gelecek. Bu sezon Lyon'da sadece bir maçta 31 dakika görev yapan Orban, 2 gol kaydetmeyi başardı.
Sports Digitale'nin haberine göre; Teknik Direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği Orban için Karadeniz ekibinin yönetim, kiralama bedelini 1 milyon euroya çıkardı. Fransa ekibinde mutsuz olduğu için Fransa'dan ayrılmak isteyen Nijeryalı futbolcunun, Trabzonspor'un yaptığı teklifi düşündüğü belirtildi.
7.5 milyon euro'yu kabul eden bordo-mavililer, sonraki satıştan istenen pay maddesine karşı çıktı.
Bu pürüzün giderilmesi halinde Gift Orban sağlık kontrolleri ve imza için Trabzon'a gelecek. Bu sezon Lyon'da sadece bir maçta 31 dakika görev yapan Orban, 2 gol kaydetmeyi başardı.