Trabzonspor'da frikikleri o kullanacak!

Trabzonspor'da duran topları kullanacak oyuncu sayısı arttı. Yeni transferlerden Doğucan Haspolat, Hamsik ile birlikte frikikleri kullanmaya aday isimlerden biri.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da frikikleri o kullanacak!
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18 Temmuz 2022 15:46
Trabzonspor'un bu sezonki transferlerinden biri olan Doğucan Haspolat, sağ ayağını adeta raket gibi kullanıyor. 22 yaşındaki futbolcu duran toplarda da görev başında olacak.

DOĞUCAN DURAN TOPLARI KULLANACAK

Akan oyunda Marek Hamsik ile birlikte hücumları şekillendirecek olan Doğucan, serbest vuruşlarda da etkili bir isim olduğunu Slovacko ile oynanan hazırlık maçında kullandığı serbest vuruşta göstermişti.

HOLLANDA'DA GOLLER ATIYORDU

Genç ön liberonun kullandığı köşe vuruşlarında da isabetli olması gözlerden kaçmadı. Doğucan Hollanda'da Excelsior altyapısında oynarken frikikten nefis goller atmıştı. Abdullah Avcı da ona bu görevi verdi.



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