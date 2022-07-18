DOĞUCAN DURAN TOPLARI KULLANACAK

HOLLANDA'DA GOLLER ATIYORDU

Trabzonspor'un bu sezonki transferlerinden biri olan Doğucan Haspolat, sağ ayağını adeta raket gibi kullanıyor. 22 yaşındaki futbolcu duran toplarda da görev başında olacak.Akan oyunda Marek Hamsik ile birlikte hücumları şekillendirecek olan Doğucan, serbest vuruşlarda da etkili bir isim olduğunu Slovacko ile oynanan hazırlık maçında kullandığı serbest vuruşta göstermişti.Genç ön liberonun kullandığı köşe vuruşlarında da isabetli olması gözlerden kaçmadı. Doğucan Hollanda'da Excelsior altyapısında oynarken frikikten nefis goller atmıştı. Abdullah Avcı da ona bu görevi verdi.