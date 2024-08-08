Trabzonspor'da forvet belirsizliği

Trabzonspor, Wout Weghorst için olumlu görüşmeler yapıyor; Ajax'ın ilgisi ve Burnley'in finansal sıkıntıları süreci zorluyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Trabzonspor'da forvet belirsizliği
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08 Ağustos 2024 10:48
Son güncelleme 08 Ağustos 2024 11:08
Kadroda stopere Arseniy Batagov hamlesini yapan Trabzonspor forvet hattında da çalışmalarını tamamlamak istiyor.

Bir an evvel kadroya iyi bir golcü takviye etmeyi planlayan bordo- mavililerde Wout Weghorst ismi artık ağır basıyor. Weghorst ile yapılan görüşmelerde olumlu sonuç alınıyor. Kulübü Burnley ile de temaslar sürüyor. Ancak Ajax'ın da Weghorst konusunda istekli olması çalışmaları yavaşlatıyor.

BURNLEY'NİN SIKINTISI

Geçtiğimiz sezon Championship'e düşen Burnley ekonomik anlamda parlak bir dönemden geçmiyor. Burnley'nin artan banka ve vergi borçları İngiliz basınında da uzun zamandır yer alıyor. Burnley bu sebeple bonservis gelirlerine büyük önem veriyor. İngiliz ekibi Wout Weghorst konusunda da finansal açıdan en doğru adımı atmaya çalışıyor. Şu anda hem Weghorst hem de Burnley görüşmelerini yoğun bir biçimde sürdürüyor.

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