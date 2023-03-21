Trabzonspor'da Fatih Tekke olmazsa 2 aday

Trabzonspor'da bir numaralı gündem teknik direktör konusu. Fatih Tekke'nin göreve getirileceği iddia ediliyordu ancak başarılı hocanın İstanbulspor'u yarı yolda bırakmak istememesi işi sürüncemeye sokuyor. Fatih Tekke'nin yanı sıra Trabzonspor'un farklı adayları da var.



TRABZONSPOR CAMİASININ TERCİHİ FATİH TEKKE



Fatih Tekke son dönemde İstanbulspor ile başarılı sonuçlara imza atarken, Trabzonspor camiası teknik direktörlük için en uygun ismin eski futbolcuları olduğunu düşünüyor. Buna karşın Fatih Tekke, İstanbulspor'u yarı yolda bırakmaya razı değil. Trabzonspor'un İstanbulspor'u ikna etmesi durumda başarılı hocaya bordo-mavili kapılar açılabilir.



FATİH TEKKE OLMAZSA ADAYLAR BELLİ



Koltuğa yerli teknik direktör getirmeyi planlayan Trabzonspor'da Fatih Tekke'den sonra en ciddi adaylar Sergen Yalçın ve Samet Aybaba. Karadeniz temsilcisi, camianın da istediği Fatih Tekke'de mutlu sona ulaşamazsa diğer adaylar için resmi temaslara başlayacak.



BAŞKAN SEÇİM GÜNÜ HOCA KONUSUNA NOKTAYI KOYACAK



Trabzonspor'da 25-26 Mart tarihlerinde başkanlığa seçilecek olan Ertuğrul Doğan'ın, seçim günü yapacağı konuşmayla teknik direktör konusunu açıklığa kavuşturması bekleniyor.



Trabzonspor'un son düşüncesi ise sezon sonuna kadar yola Orhan Ak'la devam etmek.





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