Trabzonspor'da Draguş'a ülkesinden talip!

Trabzonspor'un 25 yaşındaki forveti Denis Draguş, Rapid Bükreş ve FCSB'nin radarına girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Draguş'a ülkesinden talip!
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24 Mart 2025 13:53
Son güncelleme 24 Mart 2025 13:55

Sezon başında Trabzonspor'a gelen Denis Draguş için ülkesi Romanya'dan talip çıktı. 

Rumen basınında; 25 yaşındaki futbolcuyu Rapid Bükreş'in takip ettiği aktarıldı.

Rapid Bükreş Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın Draguş'u özellikle kadrosunda görmek istediği bildirildi. Öte yandan FCSB'nin de Rumen yıldızı izlediği kaydedildi.

PERFORMANSI

Bu sezon bordo mavili ekiple 20 maçın 12'sine ilk 11'de başlayan Denis Draguş 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.



 
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