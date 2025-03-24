Trabzonspor'da Draguş'a ülkesinden talip!

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Sezon başında Trabzonspor'a gelen Denis Draguş için ülkesi Romanya'dan talip çıktı.
Sezon başında Trabzonspor'a gelen Denis Draguş için ülkesi Romanya'dan talip çıktı.
Rumen basınında; 25 yaşındaki futbolcuyu Rapid Bükreş'in takip ettiği aktarıldı.
Rapid Bükreş Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın Draguş'u özellikle kadrosunda görmek istediği bildirildi. Öte yandan FCSB'nin de Rumen yıldızı izlediği kaydedildi.
PERFORMANSI
Bu sezon bordo mavili ekiple 20 maçın 12'sine ilk 11'de başlayan Denis Draguş 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.