Trabzonspor'da Dalbert olmadı, hedef Meling

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, sol bek mevkisi için Birger Meling'i istiyor.



Avcı, başkan Ağaoğlu ile yaptığı görüşmede, "Meling oyun planıma uygun bir oyuncu. Eğer mümkünse ilk tercihimiz Meling olsun" dedi. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre Ağaoğlu Norveçli oyuncuyu transfer etmek için yoğun mesai harcıyor.



Fransa Ligue 1'de küme düşen Nimes'te forma giyen Meling takımından ayrılmak istiyor.



Kapıyı 4 milyon euro'dan açan Fransız kulübü 3.5 milyon euro'ya indi. Bordo mavililer ise 2.5 milyon euro'dan fazla bonservis bedeli ödemek istemiyor.



