Trabzonspor'da belirsizlik sürüyor

Trabzonspor'da teknik heyetin yeni sezon planlamalarında olmayan Maxi Gomez ile Tonio Teklic, henüz bir takımla anlaşamadı.
Oyunculara kendilerine kulüp bulmaları için verilen izne rağmen şu ana kadar beklenen teklifler kulübe ulaşmadı.
Her iki futbolcu da takımdan ayrı olarak bireysel şekilde çalışmalarını sürdürürken, menajerlerinin kulüp arayışının devam ettiği belirtildi.
Oyunculara kendilerine kulüp bulmaları için verilen izne rağmen şu ana kadar beklenen teklifler kulübe ulaşmadı.
Her iki futbolcu da takımdan ayrı olarak bireysel şekilde çalışmalarını sürdürürken, menajerlerinin kulüp arayışının devam ettiği belirtildi.
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