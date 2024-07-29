Trabzonspor'da belirsizlik sürüyor

Trabzonspor'da Maxi Gomez ve Tonio Teklic konusundaki belirsizlik devam ediyor.

Haber; Sabah
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Trabzonspor'da belirsizlik sürüyor
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29 Temmuz 2024 10:56
Trabzonspor'da teknik heyetin yeni sezon planlamalarında olmayan Maxi Gomez ile Tonio Teklic, henüz bir takımla anlaşamadı.

Oyunculara kendilerine kulüp bulmaları için verilen izne rağmen şu ana kadar beklenen teklifler kulübe ulaşmadı.

Her iki futbolcu da takımdan ayrı olarak bireysel şekilde çalışmalarını sürdürürken, menajerlerinin kulüp arayışının devam ettiği belirtildi.

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