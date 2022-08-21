Trabzonspor'da Bartra 11'e

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag ve Antalyaspor maçlarında yenilen 7 gol sonrası yeni transfer Marc Bartra'yı ilk 11'de görevlendirmeyi planlıyor.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Bartra 11'e
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21 Ağustos 2022 15:24
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, savunma hattında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Deneyimli teknik adam, Kopenhag ve Antalyaspor karşılaşmalarında yenilen 7 gol sonra Kopenhag'la oynanacak rövanş karşılaşmasında Marc Bartra'yı ilk 11'de görevlendirmeyi planlıyor.

İspanyol futbolcu, Kopenhag ve Antalyaspor deplasmanlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

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